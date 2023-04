Divulgação/BMW Eventos

Aguardado e aclamado concurso promovido pela BMW Eventos, realizado no dia 15 de abril, em Maringá, elegeu Jennifer Kuiawa Jaworski como a nova soberana da beleza do Paraná. A recém coroada Miss Paraná 2023, representou o município de São Mateus do Sul, distante 140 quilômetros da capital Curitiba.

A jovem, de 21 anos, é acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo. Jenny, como está sendo carinhosamente chamada, recebeu os direitos de representatividade de sua antecessora, Milena Goes Ramos (Miss Paraná 2022 e Miss Brasil Asia Global 2022) e o honroso título das mãos da Miss Brasil Terra 2022, Jéssica Pedroso.

A preparação dela, visando a participação no concurso nacional, já teve início logo após a sua conquista. Uma equipe multidisciplinar, comporta por consultores especialmente convidados, se reuniu para analisar os principais pontos ajustáveis para que a paranaense chegue ao Miss Brasil (versão Terra) com chances reais de conquistar o título máximo que será oferecido naquele certame. Em tempo, o certame nacional já tem data para ser realizado: 1º de maio, no Teatro WTC – no Sheraton São Paulo.