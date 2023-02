Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

O Insitituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para tempestades em boa parte do Paraná. O aviso vai até 10 horas de domingo (12) e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). A Defesa Civil do Paraná também emitiu alerta.

O aviso vale para o Norte Pioneiro Paranaense, a região Metropolitana de Curitiba, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro Oriental Paranaense, , Oeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense.

Segundo Simepar, neste sábado (11) o tempo continua instável e mais pancadas de chuva ocorrem sobre o Paraná. As temperaturas máximas diminuem um pouco, ou seja, o calor ameniza em função da maior presença de nuvens. Contudo, segue abafado em boa parte do Estado. De acordo com o Simepar, o risco de temporais segue mais alto durante o período da tarde, porém é mais favorável a ocorrência de pancadas fortes de chuva com raios (especialmente entre o noroeste, norte pioneiro e o leste paranaense).