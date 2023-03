Reprodução / Fiocruz

Divulgado nesta sexta-feira (3/3), o novo Boletim InfoGripe Fiocruz aponta para aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 em diversos estados do País. Os dados mostram um crescimento da doença no estado do Paraná, que está entre os estados com 95% ou mais de possibilidade de crescimento em longo prazo.

A análise se refere à Semana Epidemiológica (SE) 8, período de 19 a 25 de fevereiro. E tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 27 de fevereiro.

Das 27 unidades federativas, 16 apresentam crescimento de SRAG na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a SE 7: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

No Paraná, o aumento de casos de SRAG está concentrado em crianças e adolescentes. O mesmo ocorre em Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Assim como em São Paulo, os dados laboratoriais não permitem identificar a causa associada a esse aumento.

No Ceará e Rio de Janeiro, também há aumento na população a partir de 80 anos, possivelmente associada à Covid-19. No Amapá, Pará e Roraima, o sinal observado ainda é compatível com cenário de oscilação em período de baixo volume de casos, embora o aumento no Amazonas sirva de alerta para os estados da mesma região.

Capitais

Dezoito das 27 capitais apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo até o mesmo período : Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

Assim como na análise estadual, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, afirma que a avaliação sugere que em algumas das faixas etárias trata-se apenas de oscilação natural em período de baixo volume de casos, sem apresentar um sinal consistente de alta, ou crescimento expressivo concentrado apenas na população infantil. Algumas poucas capitais apresentam crescimento recente na população idosa, potencialmente associado à Covid-19.