Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Paraná está exportando para a capital de El Salvador, San Salvador e região metropolitana, aproximadamente 65 radares doppler, tecnologia de última geração para melhorar o tráfego e reduzir acidentes. Os equipamentos irão avaliar quatro módulos de infrações: velocidade acima do permitido, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e uso indevido da faixa.

O departamento de trânsito de El Salvador também importou de Curitiba 9 balanças de pesagem em movimento WIM( Weigh In Motion) para otimizar o tráfego de caminhões. Os equipamentos integram o programa “Sistema Centralizado e Integrado de Gestão da Mobilidade em El Salvador”.

Aliado aos equipamentos está um software para gerenciamento, inteligência e análise de dados, que será integrado aos órgãos de transporte e segurança. O objetivo é administrar todas as informações recebidas pelos equipamentos e gerar relatórios que irão contribuir com a melhoria da engenharia de tráfego.

O especialista em mobilidade, Guilherme Araújo, que também é diretor-presidente da Velsis, empresa brasileira fabricante de tecnologia em mobilidade e que será responsável pela instalação dos sistemas, conta que a tecnologia auxiliará as autoridades de El Salvador a planejar a mobilidade para as próximas décadas, além de reduzir o número de acidente e mortes no trânsito, já que os radares conseguem emitir dados referentes a deslocamento, velocidade média, tempo médio de percurso, entre outros.

“A partir dos dados gerados pelos radares é possível comprovar uma redução média de até 35 vezes no comportamento irregular dos condutores em locais em que os equipamentos estão instalados”, afirma Guilherme.

Segundo ele, o país está crescendo em população e em frota de veículos, ocasionando também um número maior de acidentes. “Existe uma relação óbvia de redução de mortes por acidente de trânsito com o incremento da fiscalização eletrônica. Medir é uma forma de gerenciar e possibilitar a tomada de decisões de forma assertiva”, completa.

Legislação brasileira servirá como modelo

Além disso, autoridades de trânsito de El Salvador estão buscando informações do Código Brasileiro de Trânsito (CTB) para que as regras brasileiras possam ser adequadas e implementadas de acordo com a realidade do país .

A rede de estradas e auto-estradas de El Salvador é de 9.012 km e o país possui 6,31 milhões de habitantes. Isto coloca El Salvador em 187º lugar no ranking mundial. Com uma média de 1.297 mortes no trânsito por ano (2013 – 2019), o tráfego rodoviário em El Salvador é considerado bastante misto. Isto corresponde a cerca de 20,7 acidentes fatais por 100.000 habitantes por ano.

Em El Salvador, há tráfego pela direita nas estradas, então você dirige na faixa da direita e ultrapassa pela esquerda. O tráfego de entrada vem na sua direção à esquerda.

Guilherme diz que a implementação dos sistemas no país é desafiador. “A nossa solução, que possui a mais alta tecnologia, permitirá que San Salvador se transforme na cidade mais inteligente da América Central, além de tornar a cidade mais segura para a sua população e melhorar o tráfego dentro da cidade e região metropolitana”, afirma Araújo.

Controle do excesso de carga

Outra importante vantagem do sistema será a fiscalização de excesso de carga de veículos, o que contribuirá com a durabilidade do pavimento e maior segurança nas rodovias.

A Velsis será a empresa responsável pela a instalação destes equipamentos analisadores de tráfego e que possibilitam a captura da imagem de todos os veículos que transitam pelo ponto em que a balança de pesagem está instalada.

Os sensores identificam a passagem, a velocidade e geometria do veículo em toda a seção da via, inclusive entre as faixas. Também podem ser emitidas informações como dados do veículo — como cor, data e modelo — peso líquido, tara, peso bruto e registro de passagem, permitindo o cruzamento de documentação no Departamento de Trânsito e Secretaria da Fazenda.

Com isso, os órgãos responsáveis poderão atuar efetivamente para identificar veículos de carga trafegando com excesso de peso, com peso diferente do informado em nota fiscal, a reutilização de notas para o transporte de mercadorias, documentos vencidos ou atrasados, placas clonadas e outras ilegalidades.