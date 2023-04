Paraná fecha acordo com empresa referência em energia renovável para desenvolver mercado de hidrogênio verde Foto: Invest Paraná

A Invest Paraná – agência de captação de negócios do Governo do Paraná, vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SEIC) – assinou nesta quinta-feira (6) um Memorando de Intenções com a Engie Brasil, empresa catarinense referência mundial em energia de baixo carbono. Só no Brasil, o grupo opera 10 GW de energia 100% proveniente de fontes renováveis. O acordo tem objetivo de desenvolver no Paraná projetos para produção em grande escala de hidrogênio verde.

Uma das grandes apostas na transição energética dos combustíveis fósseis para energias sustentáveis, o hidrogênio verde é obtido por meio de eletrólise, processo químico em que as moléculas da água (H2O) são quebradas a partir de energias renováveis de baixa emissão de carbono, gerando energia sustentável.

“A busca por energias renováveis, não poluentes, é uma determinação do governador Carlos Massa Ratinho Jr para que o Paraná se torne referência em sustentabilidade. Esse acordo firmado entre a Invest Paraná e a Engie, portanto, conduz o Estado nesse sentido”, afirma o secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros.

“Entendemos que essas parcerias são fundamentais para acelerar a transição energética e queremos ser protagonistas nas soluções para a descarbonização de diferentes setores”, aponta o diretor-presidente e de Relações com Investidores da Engie Brasil, Eduardo Sattami. “A estratégia global da Engie é criar uma posição forte em hidrogênio verde e o Brasil é fundamental para isso, dada a relevância das operações do grupo no país, a matriz elétrica majoritariamente renovável e a abundância de recursos naturais para possibilitar o crescimento do setor elétrico”, complementa o executivo da empresa de energia.

O acordo com a Engie envolve um grupo do Governo dedicado a desenvolver o mercado de hidrogênio verde no Paraná. Participam desse grupo, além da SEIC por meio da Invest Paraná, as secretarias de Planejamento (SEAPL), da Agricultura e Abastecimento (Seab), além das Companhias Paranaenses de Energia (Copel) e de Saneamento (Sanepar).

“Nosso objetivo é trazer para este projeto de estado todos os parceiros que tem no radar investimentos em hidrogênio. Fomentando esta relação, acreditamos que será estratégico para desenvolver este mercado”, afirmou o secretário estadual de Planejamento, Guto Silva.

O diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, explica que o hidrogênio verde já é muito procurado pelo mercado como fonte renovável para exportação. Por isso, a partir da parceria com a Engie Brasil, a agência paranaense vai incrementar os estudos para saber qual é a vocação do Estado na produção do hidrogênio verde.

“Essa é uma parceria estratégica, porque a Engie é líder nesse mercado de energia sustentável, com braços estendidos pelo mundo todo. Esse acordo, portanto, vai permitir que o Paraná busque parceiros internacionais. E no mercado nacional, podemos direcionar, por exemplo, a produção dessa energia renovável para o nosso agronegócio”, aponta Eduardo Bekin, diretor-presidente da Invest Paraná.

Bekin destaca ainda que a Engie já tem uma parceria forte com a Copel e os municípios paranaenses. Por isso, acredita o diretor-presidente da Invest Paraná, a parceria com a empresa de energia vai também ajudar a iniciativa privada no Estado. “Esse acordo vai trazer mais segurança ao mercado, além de velocidade na tomada de decisões e na busca por outros parceiras, bem como de tendências nesse setor de energia renovável”, reforça o diretor-presidente da Invest Paraná.