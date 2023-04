Arte/DER-PR

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), homologou a contratação para elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para construção de uma nova ponte de ligação com o Mato Grosso do Sul, no distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná, na região Noroeste.

Os estudos serão feitos pela Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., que venceu a licitação com a proposta de R$ 2.992.382,95. O valor será custeado pela Itaipu Binacional, após convênio firmado entre a hidrelétrica com os governos do Paraná e Mato Grosso do Sul, no ano passado.

O objetivo do EVTEA é apontar vantagens, desvantagens, impulso no desenvolvimento socioeconômico da região, possíveis impactos ambientais, além das técnicas de engenharia a serem aplicadas para verificar de fato a viabilidade da obra.

A ponte será construída sobre o Rio Paraná, fazendo ligação com município sul-mato-grossense de Taquarussu. O prazo para conclusão será de 18 meses, a contar após a emissão da ordem de serviço.

INFRAESTRUTURA – O projeto consiste em construir uma ponte sobre o Rio Paraná, que deve ter aproximadamente 2 quilômetros de extensão. Será um importante ponto de interligação entre as regiões Sul e Centro-Oeste do País, criando um novo corredor logístico entre os dois estados, que são os maiores produtores agropecuários do Brasil. O objetivo final é diminuir o tempo de viagem até o Porto de Paranaguá, gerando mais economia e agilidade no escoamento da produção.

A proposta também prevê no lado paranaense a restauração de 19,8 km da PR-577, incluindo a construção de um contorno em Porto São José, distrito de São Pedro do Paraná. Já no perímetro sul-mato-grossense serão implantados 30 km da rodovia MS-473, além de um viaduto de acesso em Taquarussu.