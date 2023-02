Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

O Paraná ainda segue com alerta de tempestades para esta quarta-feira. Desde ontem o Instituto Nacional e Meteorologia (Inemt) mantém o Estgado em alerta laranja para possibilidade de temporais, especialmente no interior, pelo menos até o fim da manhã.



Ontem, a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) também era de chuva forte para alguns setores do Paraná ao longo do dia. Chuva e ventos fortes e até granizo podem ocorrer.

Esse sistema ainda deixa o Estado com muita chuva até a sexta-feira. No sábado a instabilidade pode diminui