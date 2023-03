Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou as obras de conservação na PR-151, em um trecho de 42 quilômetros, que liga os municípios de Ponta Grossa e Palmeira.

Os trabalhos de manutenção estão inclusos no Lote C do programa Proconserva, que vai atender 299,19 quilômetros de rodovias estaduais na região dos Campos Gerais. O contrato do lote foi assinado neste mês, com investimento total de R$ 27,7 milhões do Governo do Paraná, e prazo de duração de um ano.

São 10 municípios contemplados, que juntos somam mais de 530 mil habitantes. São eles Castro, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Palmeira, Ponta Grossa, Teixeira Soares, Telêmaco Borba e Tibagi.

Inicialmente, estão sendo executados pelo DER/PR trabalhos de fresagem e tapa-buracos na PR-151, para nivelar alguns segmentos da rodovia com deformações no asfalto, garantindo a melhor trafegabilidade aos usuários antes que se iniciem os serviços mais pesados.

Estão previstos ainda remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros. Outras rodovias dos Campos Gerais que também receberão manutenção são a PR-090, PR-340, PR-438, PRC-487, PR-513, PR-522, PR-810, PR-815 e PR-951.

“Após estudos técnicos, os primeiros trabalhos são iniciados nas rodovias estaduais que necessitam de maior urgência”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes. “A região dos Campos Gerais abriga uma parcela importante de indústrias do setor primário do Paraná, além do crescente turismo e forte economia. Precisamos manter essas rodovias conservadas, garantindo segurança aos usuários e agilidade no transporte de cargas”, acrescenta.

PROCONSERVA – O Proconserva é um programa intermediário, visando garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação. Para esta nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.