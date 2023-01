Reprodução/Secom PMSP

O boletim da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado nesta segunda-feira (16), traz 1.025 novos casos da doença confirmados e nenhuma morte. Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (139) de 2023; dezembro (880) e fevereiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Do total de 1.025 novos casos residentes divulgados no Paraná, 323 casos são retroativos confirmados no período de 13/12/2020 à 15/12/2022. Outros 580 novos casos confirmados no período de 16/12/2022 à 14/01/2023. 122 novos casos confirmados nas últimas 24 horas

O total de casos está em 2.886.222 e o de mortes em 45.628.