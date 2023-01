Foto: Danilo Avanci/SESA

A secretaria estadual da Saúde (Sesa) inicia nesta segunda-feira (16) a distribuição, por via terrestre, de 204.388 doses de vacinas contra a Covid-19 para as suas 22 Regionais espalhadas no Estado. Do total, 94.128 são vacinas da Pfizer/BioNTech e 65.680 AstraZeneca, ambas para a dose de reforço da população adulta. Outras 44.580 doses são CoronaVac, para crianças de 3 a 4 anos. Os imunizantes foram solicitados pelos municípios e estão sendo retirados do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) pelas Regionais de Saúde.

Atualmente, os pedidos de vacinas são realizados diretamente pelos municípios no Sistema de Insumos Estratégicos (SIES), do Governo Federal, e cabe ao Estado receber e fazer a logística e descentralização desses pedidos.

“Iniciamos a semana distribuindo mais doses aos municípios, enviadas pelo Ministério da Saúde, para a continuação da imunização no Paraná. Como desde o início da pandemia, assim que as vacinas chegam ao Estado, nossas equipes agilizam a separação e fazemos a logística o mais prontamente possível”, reforçou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

NOVAS DOSES – Das vacinas que estão sendo distribuídas, grande parte chegou nesta segunda-feira (16). São 166.580 doses, das quais 120 mil da Pfizer/BioNTech para a população adulta e 46.580 vacinas pediátricas CoronaVac para crianças de 3 a 4 anos. As vacinas chegaram em voos distintos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, um às 7h e o outro às 8h30. Estas são as primeiras doses enviadas pelo Ministério da Saúde desde o início do ano.

DADOS – Segundo o Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, desde o início da vacinação contra a Covid-19 o Paraná registrou 28.538.409 doses aplicadas, sendo 10.236.436 primeiras doses; 9.444.316 segundas aplicações; 339.664 doses únicas; 6.371.407 primeiras doses de reforço, 1.685.620 segundas doses de reforço e 460.966 doses adicionais.