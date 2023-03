(Valquir Aureliano)

A campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) foi lançada nesta manhã de terça-feira, 28 de março, no Paraná. O lançamento da campanha 2023 foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, em Curitiba na sede do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Nesta primeira etapa, as doses serão destinadas aos 18 grupos prioritários, estipulados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), a ação pretende atingir 4,6 milhões de paranaenses.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu a primeira remessa de vacina em 22 de março para o início da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. O lote, com 388 mil vacinas, ficará armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

Os imunizantes são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde.

Para 2023, em conformidade com a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), o imunizante é composto pelos vírus H1N1 (Sydney), H3N2 (Darwin) e a cepa B (Victoria).

Veja os grupos

Segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI), dez grupos estão sendo convocados para receberem a dose bivalente contra a Covid-19 e a vacina contra a gripe. São eles:

Gestantes;

Puérperas;

Idosos;

Povos indígenas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade e funcionários dessas unidades.

Os grupos convocados para receberem apenas a vacina contra a gripe são:

Crianças de seis meses a menores de seis anos;

Professores;

Pessoas com comorbidades;

Forças de segurança e salvamento;

Forças armadas;

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários.