Boletim semanal mostra recuo nos casos novos (Rodrigo Félix Leal/ANPr)

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 2.280 casos e 26 mortes por Covid-19 no boletim semanal divulgado ontem. Os novos números mostram que, depois de altas sucessivas, houve queda de novos casos confirmados.



O boletim de ontem mostrou redução de 13,4% na média móvel em relação a duas semanas atrás. No boletim divulgado na semana passada ainda era registrado alta na média móvel — 4,5%. A média móvel de mortes manteve-se estável em uma semanal.



Os boletins semanais de Curitiba são divulgados às quartas-feiras. O último ainda trazia alta da média semanal, mas vinha em tendência de redução. O boletim do dia 15 de março registrava 825 novos casos da doença – uma média de 118 por dia, aumento de 6% de novos casos com relação à semana anterior, quando eram 778.



Vacina — A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba convoca, a partir desta quarta-feira, todas as crianças com 5 anos completos ou mais para receberem o 1º reforço da vacina anticovid.



Com esse novo chamamento, que contempla 70 mil crianças, Curitiba conclui a convocação para reforço do público de 5 a 11 anos, conforme nova determinação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.



Todos com 12 anos completos ou mais já haviam sido convocados anteriormente para a realização de reforço. Na última semana, também já haviam sido convocados todos os nascidos até 2013.



Desde ontem Curitiba ampliou a vacinação bivalente para pessoas com 60 anos ou mais, um novo público de mais 95 mil pessoas.