Polícia Civil

Segundo estudo da Serasa Experian, na região Sul, a população do Paraná foi a que mais sofreu com fraude de identidade em 2022. Foram quase 259 mil (258.991) tentativas, o que representa, em média, 1.849 tentativas por mês a cada um milhão de habitantes no Estado. O Rio Grande do Sul apareceu em segundo lugar, com a quantidade de 194.360 mil tentativas.



Os brasileiros sofreram quase 3,9 milhões (3.879.869) de tentativas de fraude de identidade em 2022, o que representa, em média, 1.506 tentativas por mês a cada um milhão de habitantes.