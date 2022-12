Franklin de Freitas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou onde, a prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro, que mostra que o Brasil chegou a 207.750.291 de habitantes este ano.



O Paraná aparece com 11.835.379 habitantes, ratificando sua posição como quinto estado mais populoso do País, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Curitiba, segundo a prévia, tem 1.871.789 habitantes. Vinte de um municípios paranaenses aparecem na prévia com mais de 100 mil habitantes.



O IBGE explicou que a divulgação tem como objetivo cumprir a lei que determina ao instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União (TCU). Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada até o momento. Até o dia 27, o Paraná estava com 84,7% da população recenseada.



“Este modelo adotado foi bastante estudado e aprovado pela Comissão Consultiva do Censo 2022, que olhou detalhadamente o processo desenvolvido para fornecer ao TCU e à sociedade os melhores dados técnicos e reais possíveis”, disse o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, em matéria publicada pela Agência Brasil, ontem.



O número do Paraná está bem maior que a estimativa divulgada pelo IBGE em 2021, em agosto. Naquela oportunidade a estimativa era de que o Estado contasse com pouco menos de 11,6 milhões de habitantes.



Outra estimativa do IBGE, de 2017, mostrava que o Paraná passou o Rio Grande do Sul como o estado mais populoso da região Sul. E a prévia do Censo confirma isso. O estado gaúcho conta com 11.088.065 habitantes em 2022.



Legislação

O IBGE informou que estudou propostas para cumprir as obrigações legais em relação à divulgação das populações municipais. Após análises, a equipe do instituto concluiu que o melhor modelo é o que utiliza os dados do Censo 2022 nas cidades onde a coleta já havia terminado e uma combinação de dados coletados e estimativas para os demais municípios.



“A missão do IBGE é retratar a realidade. Com a discussão das propostas, escolhemos a que chega o mais próximo possível da realidade populacional nos domicílios do país”, afirmou o coordenador técnico do Censo, Luciano Duarte.



As informações divulgadas foram entregues nesta quarta-feira ao TCU para fins de cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), feita de acordo com o número de habitantes. A tabela com a prévia da população para cada município será publicada no Diário Oficial da União (DOU).



Curitiba é a mais populosa, seguida de Londrina, mas outras dezenove se destacam no Estado



A população de Curitiba, segundo a prévia do Censo 2022 divulgada pelo IBGE, ontem, tem 1.871.789 habitantes. No ranking de cidades mais populosas, pouca mudança. Londrina segue como a segunda cidade em número de habitantes, chegando perto dos 600 mil. A cidade tem na prévia 588.125 moradores.



Mas, além das duas, outras dezenove cidades paranaenses se destacam por possuirem mais de 100 mil habitantes. Maringá é a terceira na lista, com 454.146 habitantes. Logo a seguir vem Ponta Grossa, que tem 391.654, e Cascavel, com 350.644.



Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) são nove cidades neste patamar, além da Capital. São José dos Pinhais (327.746), Colombo (238.780), Fazenda Rio Grande (167.315), Araucária (166.699), Campo Largo (144.165), Piraquara (131.101), Pinhais (131.048) e Almirante Tamandaré (122.032) também são municípios acima da casa de seis dígitos.



Já a cidade menos populosa do Paraná segue sendo Jardim Olinda, com 1.280 habitantes.

Cidades no Paraná com mais de 100 mil habitantes

1 Curitiba: 1.871.789

2 Londrina: 588.125

3 Maringá: 454.146

4 Ponta Grossa: 391.654

5 Cascavel: 350.644

6 São José dos Pinhais: 327.746

7 Foz do Iguaçu: 286.323

8 Colombo: 238.780

9 Guarapuava: 190.342

10 Fazenda Rio Grande: 167.315

11 Araucária: 166.699

12 Paranaguá: 157.654

13 Toledo: 156.123

14 Campo Largo: 144.165

15 Apucarana: 135.969

16 Piraquara: 131.101

17 Pinhais: 131.048

18 Sarandi: 126.057

19 Almirante Tamandaré: 122.032

20 Umuarama: 117.148

21 Cambé: 107.220