Mario Akira

Esta quarta-feira (15) ainda pode ter chuva em boa parte do Paraná, com tempo fechado no interior do Estado. O Oeste e Noroeste podem ter tempo fechado pela manhã. Na Grande Curitiba o céu também segue com muitas nuvens e chuviscos ocasionais.

Mas, a partir de quinta-feira (16), a tendência é de uma estabilização nas condições do tempo, com o sol aparecendo no Estado. Até o final de semana são poucos os eventos de chuva esperados no Paraná.

Em Curitiba, o sol pode aparecer mais forte entre a sexta-feira (17) e o domingo (19). Apesar disso, as temperaturas ainda não sobem muito na Capital.