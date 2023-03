Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu, ontem, a primeira remessa de vacina para o início, em abril, da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. O lote, com 388 mil vacinas, ficará armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e será distribuído às Regionais de Saúde na próxima semana.



Os imunizantes são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde.



Para 2023, em conformidade com a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), o imunizante é composto pelos vírus H1N1 (Sydney), H3N2 (Darwin) e a cepa B (Victoria).