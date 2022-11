Danilo Avanci/SESA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta terça-feira (22) 47.830 doses de CoronaVac para crianças de 3 a 4 anos de idade. Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 8h30, no voo LA-3272, e já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba.

Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a vacinação continua sendo a opção efetiva contra o coronavírus. “Com o aumento dos casos de Covid, manter a imunização em dia, com o esquema primário e as doses de reforço torna-se fundamental tanto em adultos quanto em crianças”, reforçou.

O Estado continua o processo de descentralização das vacinas para as Regionais de Saúde e fará nesta terça-feira (22) um envio complementar de 101.840 imunizantes, por solicitação dos municípios.

A remessa tem 23.130 vacinas da Pfizer/BioNTech, sendo 240 doses para pessoas acima de 12 anos e 22.890 doses pediátricas (5 a 11 anos); 54.800 AstraZeneca para a população a partir de 12 anos; e 23.910 CoronaVac para a primeira dose (D1) de crianças de 3 a 4 anos.

Confira a distribuição por Regional de Saúde: