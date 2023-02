Reprodução/Sesa-PR

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta terça-feira (14) mais 462 casos de dengue no Paraná. O informe epidemiológico revela que 235 municípios tiveram casos confirmados e 182 registraram autoctonia, quando a doença é contraída no município de residência, indicando circulação interna.

O Estado soma cinco óbitos (quatro homens e uma mulher, residentes de Centenário do Sul, Marilena, Foz do Iguaçu, Maripá e Rolândia), com 3.638 casos confirmados e 44.102 notificações (2.478 a mais do que a semana anterior). Mais de 29 mil casos já foram descartados.

Nessa mesma época, no ano passado, eram 320 municípios com 951 casos confirmados.

O mosquito Aedes aegypti também é responsável, além da dengue, pelo zika e chikungunya. Durante esta semana não houve registro de casos de zika.

Já o panorama de Chikungunya no Paraná aponta 135 notificações e dez casos confirmados da doença, sendo sete importados e três autóctones registrados nos municípios de Pato Branco, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. No ano passado eram seis casos confirmados.