As temperaturas da manhã deste sábado (18) em parte do oeste e sudoeste do Paraná foram as menores já registradas para um mês de fevereiro desde a instalação das estações meteorológicas (em alguns casos 26 anos). Esta situação ocorreu em função do avanço de uma massa de ar frio pelo Sul do Brasil.

Em Curitiba, o fim da tarde também já estava mais frio, com apenas 15°C segundo o Simepar.

Veja abaixo as mínimas no interior do Estado: