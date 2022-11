Policiais fazem a limpeza das estradas tomadas por manifestantes bolsonaristas. (Divulgação PRF-PR)

O Paraná registra quatro pontos de bloqueio de bolsonaristas em rodovias do estado nesta segunda-feira, 7 de novembro. As informações são da Polícia Militar do Paraná (PMPR) são do boletim das 11 horas.

São três bloqueios totais e cinco bloqueios parciais de rodovia pelos manifestantes. Equipes da PMPR foram deslocadas para as regiões com o intuito de liberar totalmente o trânsito de veículos o mais breve possível.

No Paraná, até as 8 horas da manhã não havia registro de nenhum bloqueio ou interrupção nas rodovias federais do Estado. No entanto, relatos de bolsonaristas apontavam o bloqueio da BR 373, km 267, com dois tratores sobre a via em Prudentópolis e a participação de 200 pessoas aproximadamente.

Conforme relato da Polícia Rodoviária Federal, equipes estão no local para desobstruir a estrada. Por volta das 11 horas havia cerca de 3 km de fila, nos dois sentidos. No entanto, o trânsito estaria fluindo pelas marginais. Os manifestantes estão no perímetro urbano de Prudentópolis.

Equipes da PMPR foram deslocadas para as regiões com o intuito de liberar totalmente o trânsito de veículos o mais breve possível. Ainda conforme o boletim da PMPR, até o momento foram realizados 198 boletins de ocorrência por conta das manifestações e bloqueios das rodovias estaduais.

Vale ressaltar que a PMPR cumpriu integralmente, desde o início, as determinações judiciais, para reestabelecer a normalidade nas rodovias que cruzam o nosso estado, sem registros de confrontos com os manifestantes.

A PMPR informa que os números são atualizados de hora em hora podendo haver mudanças nos pontos de bloqueio entre uma atualização e outra.

No domingo (30), após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições para a Presidência da República, grupos de caminhoneiros iniciaram bloqueios em diversos pontos de rodovias federais.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na segunda-feira (31) o total desbloqueio das rodovias que registraram paralisações.

Na última sexta-feira (4), todas as rodovias federais já estavam livres de bloqueios totais e 966 manifestações haviam sido desfeitas.