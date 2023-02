Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

O Paraná registrou 588 novos casos de Covid-19 e 9 mortes pela doença nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta sexta-feira (10).

As mortes são de quatro mulheres e cinco homens, com idade entre 66 e 87 anos. Os óbitos foram registrados em Curitiba (2), Telêmaco Borba, Salto do Itararé, Ponta Grossa, Marilândia do Sul, Jaboti, Cianorte e Cascavel. E são de fevereiro (2) e janeiro (1) de 2023; dezembro (2) de 2022; junho (1), março (1) e fevereiro (1) de 2021; e dezembro (1) de 2020.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: fevereiro (221) e janeiro (196) de 2023; dezembro (37), novembro (7), setembro (1), junho (18), maio (37), abril (9), março (9), fevereiro (4) e janeiro (26) de 2022; agosto (2), julho (2), junho (7), abril (1), março (2) e fevereiro (6) de 2021; e dezembro (2) e junho (1) de 2020.

Com isso, o número acumulado de casos de Covid-19 no Paraná chegou a 2.900.285, e o de mortes pela doença atingiu 45.718 desde o início da pandemia.

No Paraná, a média móvel de casos (dos últimos 7 dias) está em 207, de acordo com o boletim da Sesa.