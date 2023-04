Franklin de Freitas

Chuvas seguem sendo registradas sobre diversas regiões paranaenses desde a madrugada desta terça-feira (18), com alguns desses eventos associados também à ocorrência de raios. A chuva é volumosa em algumas regiões.

Destaque para alguns volumes de chuva registrados desde a madrugada até o final da manhã: Guarapuava (56,0 mm), Morretes (45,4 mm), Cornélio Procópio (42,8 mm) e Guaratuba (40,2 mm).

Na quarta-feira, com o afastamento do eixo da frente fria para a região Sudeste do País e os ventos soprando dos quadrantes sul/sudoeste, a estabilidade atmosférica volta a predominar nas regiões paranaenses.

O dia começa frio nas regiões centro-sul e sul do Estado, com os termômetros registrando temperaturas abaixo dos 10 °C. No período da tarde também não esquenta tanto em boa parte do Paraná, com sensação de frio aumentando, devido ao aumento na intensidade dos ventos.