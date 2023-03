Franklin de Freitas

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 2.280 casos e 26 mortes por Covid-19 no boletim semanal divulgado nesta segunda-feira (20).

Os casos confirmados na última semana epidemiológica e divulgados nesta data são de: março (1922), fevereiro (196) e janeiro (15) de 2023; dezembro (95), novembro (7), setembro (1), maio (1), fevereiro (7) e janeiro (22) de 2022; e julho (2), maio (1), abril (8), março (1) e fevereiro (2) de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Londrina (5) e Maringá (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Araucária, Assai, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Carlópolis, Cascavel, Centenário do Sul, Cianorte, Cornélio Procópio, Curiúva, Ibaiti, Irati, Jacarezinho, Lapa, Marilândia do Sul, Pinhão, Pirai do Sul, Ponta Grossa e Rio Azul.

Os óbitos registrados na última semana epidemiológica e divulgados nesta data são de: março (16), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2023; dezembro (4), novembro (1) e fevereiro (1) de 2022; maio (1) e março (1) de 2021.

O total de casos foi para 2.911.560 e o de mortes para 45.802 desde o início da pandemia.