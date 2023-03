Franklin de Freitas

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (27) mais 2.297 casos e 37 mortos em decorrência da Covid-19. Os dados acumulados desde o início da pandemia mostram que o Paraná acumula agora 2.913.751 casos e 45.836 óbitos devido à doença.

Os casos confirmados na última semana epidemiológica e divulgados nesta data são de: março (2086), fevereiro (43) e janeiro (29) de 2023; dezembro (48), novembro (4), setembro (1), julho (3), junho (5), março (1), fevereiro (11) e janeiro (5) de 2022; outubro (4), setembro (1), agosto (3), julho (1), junho (10), maio (11), fevereiro (5) e janeiro (2) de 2021; e dezembro (7), novembro (3), outubro (2), setembro (4), agosto (2), julho (4) e junho (2) de 2020.

ÓBITOS – A Sesa informou a morte de 37 pacientes. São 19 mulheres e 18 homens com idades entre zero e 96 anos. As mortes ocorreram entre julho de 2020 e março deste ano.

Os óbitos registrados na última semana epidemiológica e divulgados nesta data são de: março (9) e janeiro (2) de 2023; novembro (1) e julho (1) de 2022; outubro (1), setembro (1), março (1), fevereiro (2) e janeiro (1) de 2021; dezembro (6), novembro (3), setembro (3), agosto (3) e julho (3) de 2020.

A Sesa também informa que os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (20), Cascavel (3), Londrina (2) e Almirante Tamandaré (2). O boletim do Sesa-PR é semanal, publicado todas as segundas-feiras.