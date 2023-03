Reprodução/Sesa-PR

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou ontem mais 2.379 casos e três óbitos por dengue no Paraná. Somente esta semana foram registradas mais de 12 mil notificações de novos casos suspeitos pela doença. Ao todo, desde o início deste período epidemiológico, foram computadas 85.204 notificações, 44.212 casos descartados, 11.102 casos confirmados e 11 mortes.



O novo boletim também confirmou mais 34 casos de chikungunya, somando 77 confirmações da doença no Estado – um aumento de quase 80% comparado à última semana. Do total de casos, 43 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência)