Elza Fiuza/Agência Brasil

O boletim da dengue da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado nesta terça-feira (18), traz mais 3.714 casos de dengue no Estado, que agora totaliza 21.406 casos no ano epidemiológico iniciado em agosto de 2022.

O boletim também traz mais 43 casos de chikungunya. Agora são 187 casos no total.

Os óbitos pode dengue são 12 até o momento.

Todas as 22 Regionais de Saúde possuem casos confirmados.

“O Governo do Estado mantém o alerta e a vigilância apoiando as ações de combate e controle da dengue e chikungunya em todas as regiões e municípios. Precisamos unir forças com a população para a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, que, em sua maioria, estão nos quintais das casas. Por isso, inspeções diárias nos quintais em busca de criadouros é fundamental para evitar a proliferação do vetor”, disse na semana passada o secretário da Saúde, César Neves.