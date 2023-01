(Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

O Paraná confirmou neste domingo o registro de mais 376 casos e uma morte por Covid-19. Os dados constam no informe epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR). Desde o início da crise sanitária, em meados de 2020, um total de 2.861.336 paranaenses contraíram a doença pandêmica, com 45.559 pessoas falecendo por causa do novo coronavírus.

Com relação aos casos confirmados, a Sesa-Pr informa que os registros são de : janeiro (323) de 2023; dezembro (28), novembro (18) e fevereiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) e novembro (1) de 2020.

O paciente que foi a óbito, por sua vez, era morador de Londrina, no Norte do Paraná, e tinha 77 anos. Ele faleceu no último dia 5, mas só hoje foi confirmada a Covid-19 como causa de óbito.

Internações

Ao todo, 42 pacientes com quadros confirmados de Covid-19 estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em todo o Paraná, enquanto 78 pessoas estão sendo obseravadas e tratadas em leitos clínicos.

Considerando-se os casos de Sìndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) como um todo, o número de pacientes em UTIs no estad chega a 118, quando 233 pacientes estão hospitalizados em leitos clínicos.

Média móvel

A média móvel (de 7 dias) de casos e mortes por Covid-19 no Paraná segue em queda neste começo de ano.

Segundo a Sesa-PR, a média móvel de diagnósticos era de 1.235 até ontem, o que aponta para um decréscimo de 56,2% na comparação com 14 dias atrás.

Já a média móvel de óbitos estava em 4, com redução de 51,7% em relação a duas semanas antes.