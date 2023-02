Gilson Abreu/AEN

O Governo do Estado, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), suspendeu a presença de quaisquer espécies de ave em eventos agropecuários, feiras, exposições, agremiações e atividades afins no Estado do Paraná por 90 dias, como medida preventiva à gripe aviária.



Medida tem o objetivo de reduzir os riscos de transmissão do vírus da gripe aviária, que não foi detectado no Brasil, mas está em países da América do Sul.



Mesmo sem caso no País, “é preciso estar em constante alerta”, diz o presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins.