(Franklin de Freitas)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para o perigo de chuvas de forte a moderada entre 20 e 50 milímetros (mm) e de ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h) para este fim de semana, 25 e 26 de março.

Neste sábado, 25 de março, quase toda a Região Sul tem períodos com o sol e aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva com raios principalmente à tarde e à noite. Em Curitiba o dia amanheceu com 16ºC de mínima. A máxima prevista é de 27ºC.

De acordo com o Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a maior parte do sábado ainda será de tempo estável e com o predomínio de bastante calor, com o sol brilhando desde as primeiras horas do dia.

As temperaturas máximas vão ultrapassar os 30°C em todos os setores, sendo que em vários municípios das regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste, há previsão de máximas em torno dos 35°C.

Entre a tarde e a noite, uma frente fria se aproxima do Paraná e aumenta a instabilidade desde o extremo oeste, fronteira com o Paraguai até o Litoral, por isso, eventos de chuva isoladas, mas com trovoadas e rajadas de vento moderadas a fortes serão registrados.