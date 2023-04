Paraná pode ter dias de muita chuva a partir de hoje (Franklin de Freitas)

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu neste fim de semana um alerta para chuva intensa no Paraná a partir desta segunda-feira (17). Os modelos de previsão de tempo analisados pelo Simepar indicavam grandes valores de chuva acumulada para Paraná (com valores entre 80 e 140 mm em várias cidades do estado) entre esta segunda-feira e a quarta-feira (19).



Segundo a previsão, nesta segunda-feira a chuva começa a ganhar força e atinge praticamente todas as regiões do estado, com valores entre 40 e 60mm, em especial nas regiões Noroeste e Centro. Risco de tempestades também é elevado para alguns setores. Em Curitiba, a noite de domingo (15) já foi de trovoadas e relâmpagos.



Nesta terça-feira (18), a chuva segue ocorrendo em muitas cidades aumentando a acumulação de chuva ocorrida no dia anterior. Chuva acumulada entre 40 até 80 mm nas principais cidades do Noroeste, Norte, Leste (Região Metropolitana de Curitiba e Litoral).



Na quarta-feira (19) ainda chove fraco em algumas cidades do estado, mas com menos força em relação aos dias anteriores.



Este sistema, além de chuva intensa, também tem potencial para derrubar as temperaturas. Em Curitiba, as marcas começam a cair na terça-feira, com máxima abaixo dos 20ºC.



Mas é a partir da quarta-feira que os moradores da Capital e região poderão sentir mais frio, com mínimas que podem chegar a 11 e 8 graus e máximas entre 17 e 16 graus.



O tempo, contudo, deve ser de sol na maior parte dos períodos. O feriado prolongado de Tiradentes também deve vir com tempo bom, sol e temperaturas amenas.