Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

O Paraná pode ser atingido por chuva volumosa neste início de feriado. Segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de chuva de forte intensidade até a manhã de sexta-feira (8).

Há risco de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. O alerta do Inmet é da cor laranja, que significa perigo.

As áreas afetadas no Paraná se estendem pela Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Pioneiro Paranaense e Centro-Sul Paranaense, além de áreas nos estados vizinhos.

Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), para sexta-feira a instabilidade segue bastante elevada sobre o Estado, com chuvas que podem ocorrer a qualquer momento do dia sobre as regiões paranaenses, com acumulados de chuva que devem ser significativos em diversos pontos. Por vezes, os eventos de chuva podem vir acompanhados também de raios. Temperaturas continuam mais amenas sobre o Estado por conta das chuvas.

Instruções:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).