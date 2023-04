Imagem ilustrativa (Franklin de Freitas)

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja parte do Paraná. Segundo a avaliação, as regiões do Litoral, Curitiba, Guarapuava, Norte e Noroeste do Paraná podem registrar fortes chuvas entre esta segunda (17) e terça-feira (18). A previsão é de chuvas entre 30 e 100 milímetros por dia (mm/dia).

Há riscos de que os ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos completam a previsão de perigo do Inmet.

A previsão reforça a previsão já feita pelo Sistema de Tecnologia de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) neste fim de semana. Além da chuva, dos dados do Simepar apontam ainda para um forte declínio das temperaturas, assinalando a primeira onda de frio deste ano no Paraná.

As áreas afetadas são:

Norte Pioneiro Paranaense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Centro Ocidental Paranaense, Araçatuba, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Araraquara, Oeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Centro Oriental Paranaense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Centro-Sul Paranaense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba Paulista, Sudeste Paranaense.