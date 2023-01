Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Boa parte do Paraná segue em alerta laranja para temporais a até a manhã deste domingo (15), inclusive a Grande Curitiba e o Litoral. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão em alerta Norte Pioneiro Paranaense,, Metropolitana de Curitiba, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Sudeste Paranaense, Nestas áreas, há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Ao mesmo tempo muitas regiões do Estado estão em alerta amarelo, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. As áreas afetadas são: Norte Pioneiro Paranaense, , Metropolitana de Curitiba, Norte Central Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Sudeste Paranaense.