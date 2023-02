Feriado deve vir com pancadas de chuva diárias (Fernando Frazão/ABr)

Chuvas foram registradas no decorrer da madrugada entre o norte pioneiro, Campos Gerais e leste paranaense (RMC/litoral). De modo geral, os eventos registrados até o momento foram de fraca intensidade. Destaque para o frio que se mantém entre o oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC.

Neste domingo teremos mais um dia com presença de muita nebulosidade entre o norte pioneiro e o leste do estado, com chuvas em vários momentos do dia. Entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul o sol aparece, esquenta um pouco mais à tarde, proporcionando chuvas rápidas e ocasionais. No amanhecer ainda faz frio em muitas regiões, com vento aumentando a sensação de frio.

Na segunda-feira a instabilidade volta a aumentar no Paraná, pois os ventos novamente transportam umidade e calor do Norte do Brasil. Em vários setores as chuvas ocorrem a qualquer momento do dia, com risco de tempestades e volumes expressivos de precipitação em algumas cidades. Já não faz tanto frio no amanhecer, e à tarde fica mais abafado.