Franklin de Freitas

Na maioria das regiões paranaenses o sol predomina neste final de semana. A menor temperatura deste amanhecer ocorreu em Colombo, com 12,5°C. No início da madrugada, foram registradas algumas chuvas isoladas entre o sudoeste e o oeste.

Nas demais regiões, a estabilidade atmosférica predomina.

No fim de semana permanece com tempo mais estável na maioria dos setores do Paraná. Neste sábado, destaque para uma expressiva amplitude térmica ao longo do dia, pois o sol predomina em boa parte das regiões desde cedo. Até se formam algumas nuvens com potencial para chuva, mas extremamente localizadas. Possibilidade de chuvas é maior no noroeste do Estado, durante a tarde.

Domingo deve ser de sol em grande parte do Paraná. A medida que vai esquentando, também aumenta um pouco a chance chuva rápida no período da tarde, mas ainda de forma bem isolada (especialmente no interior paranaense). Na faixa norte do Estado as temperaturas passam dos 30°C.