Cesar Brustolin/SMCS

De acordo com boletim semanal das arboviroses divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (14), o Paraná atingiu 6.851 casos de dengue, distribuídos por 253 municípios. Os números referem-se ao atual período sazonal, iniciado em 1º de agosto de 2022.



Comparado com a mesma data do ano passado, são quase três vezes mais casos postivos. No boletim do dia 15 de março de 2022 eram 2.811 casos no Paraná, com uma morte. Neste ano já são seis os óbitos pela doença.

O novo boletim também trouxe mais 3 casos de chukungunya, e um total de 38.