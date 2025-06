Nova onda de frio chega ao Paraná nesta semana com previsão de -1ºC e geada forte. (Foto: Ana Tigrinho/AEN)

Após uma manhã de domingo de sol em Curitiba, 29, a frente fria que avança pelo Paraná já começa a mudar o tempo. Chuva já foi registrada no começo da tarde na região do Ahú e Centro Cívico. Com alerta para queda brusca de temperatura, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), julho semana começa com previsão de frio intenso com geada e temperaturas negativas.

As temperaturas podem cair em todo do Paraná. A queda deve ser de 5ºC ou mais. O alerta é válido até as 23h59 desta segunda, 30 de junho, e oferece risco à saúde.

Geada e frio com -1ºC

O sistema de alerta geada do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), prevê geada de moderada para a região de Palmas, Pato Branco e União da Vitória da divisa com Santa Catarina.

Em General Carneiro, onde os termômetros podem marcar -1ºC na terça, 1 de julho, a previsão é de geada forte.

Em Curitiba, a massa de ar polar derruba os termômetros na primeira semana de julho, mas as mínimas devem ficar acima dos 5ºC, segundo Simepar. Com isso, não há previsão de geadas para região.