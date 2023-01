Vacinas de reforço seguem disponíveis no Estado (Geraldo Bubniak/AEN)

O dia 18 de janeiro de 2021 já está marcado na história do Paraná. Foi nessa data, apenas dez meses após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no estado, que a população paranaense começou a ser vacinada contra a doença pandêmica.



Desde o início da crise sanitária, em meados de 2020, 2.888.535 casos de Covid foram registrados no Paraná, com 45.652 paranaenses falecendo por causa da enfermidade. Graças à vacinação contra o coronavírus, no entanto, desde o ano passado a sociedade tem conseguido esboçar um movimento de retorno à normalidade.



“Passamos por momentos muito duros, passamos por momentos de perdas, mas hoje, graças à vacina, graças à ciência, conseguimos superar o pior. Temos quee continuar agora com o cuidado com a vacinação complementar: continuar fazendo dose de reforço, continuar vacinando as crianças com as vacinas que vão chegar”, afirma o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.



Em dois anos de campanha de vacinação, cerca de 92,4% da população paranaense tomou a primeira dose (D1) ou a dose única (DU), e 92,3% deste público recebeu a segunda dose (D2). Com o avanço das pesquisas, novas doses foram recomendadas para reforçar o combate à Covid-19. Dentro desse quadro, 64,6% dos cidadãos tomaram a primeira dose de reforço (REF) e 26% tomaram a segunda dose de reforço (R2), que está liberada para maiores de 18 anos desde novembro do ano passado.



E a letalidade da doença caiu ao mesmo tempo, mesmo com a vacinação não ter alcançadao 100%. Em janeiro de 2021 a média móvel de mortes estava em 28 e, ontem, era de quatro, uma redução de mais 85%.



Graças à essa boa adesão ao programa de imunização, o cenário sanitário atual é muito melhor do que aquele registrado dois anos atrás, mostram dados do informe epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde. No dia 18 de janeiro de 2021, por exemplo, a média móvel de novas infecções pelo novo coronavírus estava em 2.673 registros diários. A média de mortes diárias, por outro lado, era de 28.



Nesta quarta-feira (18), a média móvel de casos nos últimos sete dias era de 744. Já a média móvel de mortes era de quatro. Ou seja, houve queda de 72,2% na média móvel de diagnósticos, enquanto a média móvel de óbitos teve recuo ainda mais expressivo, de 85,7%.



Esses dados se refletem ainda no número de internações. No último ano, por exemplo, os leitos que eram considerados exclusivos para atendimento à doença (a rede chegou a ter mais de 2 mil leitos de UTI, maior número da história do Estado) puderam retornar para o atendimento eletivo e de urgência.



Tal cenário foi o que possibilitou o abrandamento as medidas mais rígidas de prevenção, como uso obrigatório de máscaras (agora recomendado em casos de suspeita, confirmação ou contato com infectados pela doença), viabilizando a retomada de atividades comuns, dos eventos, viagens e do cotidiano econômico pré-pandemia.



“Demos a essa campanha histórica a importância que ela merecia. Olhando em retrospectiva, podemos contabilizar inúmeras vidas salvas e a retomada da vida que conhecíamos”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.