Fernando do Nascimento: o brasileiro do interior do Paraná que disputou com 5,5 mil participantes, foi o vitorioso da América Latina e faz parte do grupo de 9 operadores que estarão em Las Vegas, na final global do Caterpillar Global Operator Challenge

Após duas rodadas em que passaram por testes de suas habilidades em maquinário pesado e tecnologia, apenas nove dos 5.500 operadores participantes foram selecionados para a última fase do Caterpillar Global Operator Challenge. A rodada final de competições será realizada da área principal de exposição da Caterpillar (F4455/Festival Grounds) na CONEXPO-CON/AGG — a maior feira de construção da América do Norte, que será realizada entre 14 e 18 de março. A competição também será transmitida ao vivo no site da Caterpillar (www.cat.com/en_US/campaigns/event/conexpo-2023/live-broadcast.html) e pela página da empresa no Facebook (facebook.com/CatConstruccion).

As finais vão definir o melhor operador de equipamento do mundo, por meio de vários desafios, mostrando a capacidade de operar equipamentos Cat® com segurança e eficiência.

“Esta competição começou com milhares de operadores de diferentes setores se inscrevendo para o desafio”, disse Jessica Nunley, gerente de marketing global da Caterpillar. “Depois de reduzir os concorrentes para apenas 5.500 participantes na primeira rodada, organizada por revendedores Cat em todo o mundo, 84 semifinalistas avançaram para nossas competições regionais, realizadas nas instalações da Caterpillar na Europa, na América do Norte, na América do Sul e na Ásia. Estamos entusiasmados por desafiar as habilidades dos nove finalistas e coroar o Campeão do Global Operator Challenge deste ano.”

Para tornar as finais ainda mais interessantes, os três desafios e as máquinas envolvidas só serão revelados aos finalistas dois dias antes do evento. Além disso, Jaus Neigum, campeão mundial de 2020, ajudou a projetar um dos desafios para as finais deste ano e garantiu que testará as habilidades de todos os operadores.

Conheça os finalistas globais

“Esses nove finalistas provaram estar entre os operadores de equipamentos de melhor desempenho não apenas em sua região, mas também no mundo”, disse Matt Smith, gerente de marketing global da Caterpillar. “A competição será o teste final de sua capacidade de dominar qualquer uma de nossas máquinas e tecnologias.”

Representando a Europa:

Pontus Erickson – Suécia

Sebastian Behr – Alemanha (ficou em terceiro lugar no Global Operator Challenge 2020)

Łukasz Mokrzyński – Polônia

Representando as Américas:

John Schiedeck – Estados Unidos

Matt Ferris – Estados Unidos

Fernando Do Nascimento – Brasil

Representando a Ásia-Pacífico:

Patrick Doheny – Austrália

Masato Imai – Japão

Nick Thompson – Austrália

Participe da ação

Para avançar para a rodada final da competição, esses finalistas executaram uma série de tarefas usando uma variedade de tecnologias de equipamentos Cat. As competições incluíram cavar trincheiras em profundidades específicas, atingir cargas de material-alvo e transportar ou manobrar o equipamento atravessando uma variedade de obstáculos. A última rodada será o teste final da precisão dos operadores, pois a pontuação é baseada nas habilidades, na eficiência e na competência de cada um deles no uso de tecnologia integrada para melhorar o desempenho da máquina.

“Queremos que espectadores de todo o mundo assistam à competição final durante a CONEXPO-CON/AGG em Las Vegas”, disse Nunley. “Além de poder participar pessoalmente, transmitiremos a competição ao vivo em nosso site, do início ao fim, e vamos ainda fornecer atualizações e compartilhar a experiência das máquinas dos operadores em nossas plataformas de mídia social.”

Os espectadores podem acompanhar toda a ação durante a competição usando estas páginas globais de mídia social:

Final Global

Nove operadores de todo o mundo competirão na final global

Exibição ao ar livre da Caterpillar F4455/Festival Grounds, Las Vegas, Nevada

14h – 21h (horário de Brasília), na terça-feira, 14 de março de 2023.

Transmissão ao vivo: http://www.cat.com/en_US/campaigns/event/conexpo-2023/live-broadcast.html

O vencedor desta competição será coroado como Campeão Mundial do Global Operator Challenge de 2023, às 20h (horário de Brasília), durante o evento ao vivo, que será realizado em 14 de março, e receberá uma viagem com todas as despesas pagas para duas pessoas, em um dos locais do mundo onde a Caterpillar tenha fábrica.

Para obter mais informações sobre o Global Operator Challenge, por favor visite https://www.cat.com/operatorchallenge.