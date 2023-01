Ilustrativa/Prefeitura de Paranaguá

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começa a testar em 2023 um novo sistema de mensagens de emergência de desastres, que atualmente são enviadas pelos órgãos de Defesa Civil aos cidadãos pré-cadastrados nas suas regiões. Serão feitos testes para que tais mensagens apareçam na tela do celular de forma sobreposta e destacada de outros conteúdos.



O Paraná estará entre os testes. Eles serão feitos com as prestadoras de telefonia celular e órgãos de Defesa Civil em Paranaguá. São 6.028 pessoas cadastradas na cidade paranaense, apenas 3,86% da população local. Em 2022, 95 alertas foram enviados para a cidade.