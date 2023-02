Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) – Curitiba, 31/05/2021 – foto: José Fernando Ogura/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), efetivou a intensificação de cirurgias de urgência e emergência na região de Cascavel, buscando expandir o atendimento cirúrgico na unidade.

“Durante períodos de longas festividades, como no caso do Carnaval, costumeiramente registramos um aumento nestas filas, sobretudo na rede de urgência e emergência. Por isso, tomamos a decisão, ao lado do HUOP, de realizar estes mutirões, que permitem ampliar a capacidade de procedimentos e, ainda, desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA)”, destacou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Desde segunda-feira (20), o HUOP realizou 35 cirurgias de caráter emergencial, principalmente em ortopedia, cirurgia torácica e vascular. Apenas nesta terça-feira (21), foram feitos 15 procedimentos desses tipos.

Para o reitor da Unioeste, Alexandre Webber, os números indicam um resultado não apenas positivo, mas promissor em relação a capacidade de atendimento da unidade.

“O HUOP é um hospital de importância fundamental para toda a região e nosso objetivo é solidificar sua posição como referência cada vez mais. Por isso, temos mantido amplo diálogo com o Governo do Estado, para que possamos somar forças e levar maior qualidade de vida a toda população”, ressaltou.

Para além das cirurgias emergenciais, outro destaque para a região se dá pela ampliação de leitos, que deve ser efetivada nos próximos dias.

“A habilitação de novos leitos é uma ferramenta valiosa para garantir o atendimento cirúrgico a todos que precisem. Apenas no HUOP, contamos hoje com 296 leitos. Nossa expectativa é de expandir estes serviços em toda a Região Oeste, sobretudo para a realização das cirurgias eletivas”, completou o secretário.

OPERA PARANÁ – Mesmo com a pandemia, o Estado do Paraná realizou mais de 1,5 milhão de cirurgias eletivas desde 2019. No último ano, o governo do Estado deu início ao maior programa de cirurgias eletivas da história, o Opera Paraná, com um aporte de R$ 150 milhões. A segunda fase do programa, prevista para ter início ainda neste ano, também receberá o mesmo investimento.