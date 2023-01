João Frigério

Um homem ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (17) depois que uma parede caiu sobre ele. A ocorrência foi em um prédio no bairro Água Verde, em Curitiba. O homem estava no sétimo andar do prédio e foi retirado pelos bombeiros com vida. Estava imobilizado e acompanhando por uma equipe médica.

