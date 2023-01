Divulgação/Assessoria de Imprensa

Conhecido como um dos mais belos pontos turísticos do estado do Paraná, o Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, a uma hora da capital, Curitiba, oferece uma opção de passeio personalizada para grupos, o Explore Vila Velha. Uma experiência pelo Parque Vila Velha, com traslado privativo do Centro de Visitantes para os Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada para que os visitantes possam explorar ao máximo as belezas do lugar.

O passeio reserva surpresas ao seleto grupo que optar pela aventura, contemplando pontos inexplorados do Parque, como o Mirante da Tartaruga e a cachoeira do Rio Quebra Perna.

“Nossa intenção é oferecer um passeio diferenciado para os grupos que nos procuram querendo explorar o Parque e conhecer nossas belezas e atrativos naturais. Dessa forma, incluímos a visitação a lugares dentro do Parque que ainda não estão abertos à visitação do público em geral”, conta o gestor do Parque, Leandro Ribas.

Os passeios do Explore Vila Velha têm duração de quatro horas e acontecem de quarta a segunda-feira, das 10h às 6h, apenas sob agendamento prévio para grupos de 6 a 14 pessoas no máximo.

A experiência inclui ingressos, acompanhamento exclusivo por um guia designado pelo Parque e transporte interno.

“Além do passeio, nossos visitantes podem se aventurar na tirolesa mais linda do Brasil, testar seu equilíbrio e habilidades praticando o arvorismo, e também se deliciar em nossas opções gastronômicas”, diz o gestor.

Turismo de experiência

O Explore Vila Velha é um dos destaques do Catálogo Regional – Turismo de Experiência de Ponta Grossa e Campos Gerais, desenvolvido pelo SEBRAE-PR, com apoio da Secretaria de Turismo de Ponta Grossa e Adetur Campos Gerais do Paraná.

O material traz ainda outras dez opções de turismo, que participaram da Jornada de formatação do Produto Turístico de experiência turística, localizada não só em Ponta Grossa, mas também em toda região dos Campos Gerais.

“Queremos divulgar e promover cada vez mais esses produtos turísticos inovadores, proporcionando aos turistas experiências memoráveis e inesquecíveis”, comenta a gestora de projetos do Sebrae Pr, Nádia Joboji.

Conhecida como a Princesa dos Campos Gerais, Ponta Grossa abriga dezenas de cachoeiras, trilhas, formações rochosas e mirantes, além de possuir uma diversidade cultural e patrimonial.

Devido à sua posição geográfica, destaca-se como cenário turístico do Sul do Brasil. Além disso, possui uma rede hoteleira e gastronômica que proporciona inúmeras opções de lazer para os turistas, consolidando Ponta Grossa como um destino turístico capaz de agradar a todos os perfis.