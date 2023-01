Divulgação/IAT

Pernoitar no Parque Estadual Guartelá e contemplar as estrelas durante a noite foi um plus na viagem de Dallas Fernando da Maia Fagundes com sua esposa e o filho. Morador de Joinville, em Santa Catarina, ele decidiu voltar ao parque dos Campos Gerais que visitou há muitos anos – e foi o primeiro usuário da nova estrutura para pernoite de trailers e motorhomes na Unidade de Conservação (UC).

“Eu conheço o parque antes dele virar parque. Visitei o local quando era adolescente e sempre quis voltar. Nessas férias, decidimos ver como ele está agora e quando cheguei descobri a nova estrutura para estacionar meu trailer. É muito bacana. À noite não tem luz e você consegue ver o céu com bastante estrela. Agora que já tem uma estrutura melhor, fica bem mais fácil”, contou.

A estrutura para quem deseja passar a noite no parque foi inaugurada em 19 de dezembro, após uma reforma para receber os veículos. Ele conta que o mais útil foi a utilização da energia na carga 220V, porque seu veículo ainda não tem potencial autossuficiente. “Eu já tinha entrado em contato com campings da região, mas poucos têm acesso ao trailer, e muito menos para motorhome. Eu já até postei essa novidade no grupo que eu participo, chamado Amigos do Fabio, de Joinville”, explicou.

O Guartelá protege uma área de rico patrimônio natural e arqueológico da região do Rio Iapó. A grande atração é a beleza natural do 6º maior cânion do planeta em extensão, o “Cânion do Rio Iapó”, beleza esta enriquecida pela Cachoeira da Ponte de Pedra, derivada da força das águas do Córrego Pedregulho.

Além dele, a região dos Campos Gerais possui diversos atrativos culturais e gastronômicos, e uma natureza privilegiada que contempla mais de 90 saltos e cachoeiras. “É completamente diferente pernoitar no Parque Estadual do Guartelá. Tem coisas à noite que não tem durante o dia. No verão, a temperatura fica bem agradável, você põe a cadeira para fora e consegue contemplar as estrelas”, finalizou o visitante, prometendo voltar com seu trailer.

ESTRUTURA – O Parque Estadual do Guartelá tem disponibilidade para a pernoite de até 10 veículos ao mesmo tempo. São cerca de 2 mil metros quadrados, com energia elétrica e pontos de água, além de guarda 24 horas. Os viajantes estacionam perto do Centro de Visitantes e podem, também, utilizar os sanitários do local.

A construção do novo espaço levou cerca de 30 dias e foi viabilizada conforme definição da Portaria IAT nº 71/2022, elaborada em função da alta procura de turistas nesse segmento.

A portaria viabiliza a criação de espaços destinados a motorhomes em 12 Unidades de Conservação do Paraná. Além do Guartelá e de Vila Velha, que também já possui a infraestrutura, serão permitidos os veículos nos Parques Estaduais do Monge, da Serra da Esperança, do Lago Azul, Vila Rica do Espírito Santo, São Camilo, Rio Guarani, do Palmito, Mata São Francisco, de Campinhos, e no Monumento Natural Salto São João.

COMO USAR – A utilização do espaço deve respeitar regras para garantir a conservação do patrimônio público. Os motorhomes ficam apenas na área designada a eles, normalmente nos estacionamentos. O interessado pode visitar a Unidade de Conservação normalmente, mas no caso das UCs concessionadas é preciso consultar a empresa. Não é disponibilizado espaço para limpeza e esvaziamento de caixa de detritos.

Para pernoitar é necessário fazer reserva com pagamento da taxa de 0,20 UPF/PR (Unidade de Padrão Fiscal do Paraná) por veículo, por dia. O valor aproximado é de R$ 30. A reserva deve ser feita no site do Instituto Água e Terra (IAT), na aba Autorizações em Unidades de Conservação Estaduais.