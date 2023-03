José Fernando Ogura/SMCS

Moradores do entorno do Parque Tingui, no Pilarzinho, estão animados com a construção da nova ponte de eucalipto que facilita o acesso a pé à unidade de conservação, próxima ao estacionamento da Rua Fredolin Wolf. O serviço deve estar finalizado em duas semanas. Até lá, a travessia é feita por uma ponte provisória construída pela equipe de trabalho.

De acordo com o superintendente de Obras e Serviços da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, Jean Brasil, a obra faz parte de um novo e amplo contrato de recuperação, manutenção e substituição de estruturas de madeira que deve contemplar outros parques e praças da cidade.

“Já estamos trabalhando na recuperação de decks de outras unidades, como o da Praça da Espanha, já finalizado. Temos previsão de iniciar em breve a Praça Afonso Botelho”, enumera. “Há outra equipe trabalhando no deck do Parque Lago Azul, no Umbará”, completa.

Ponto de encontro

Para o casal de aposentados Paulo Lopes de Freitas e Marília Teresinha Freitas, o Parque Tingui é destino diário – pelo menos quando não chove – para as caminhadas.

“Achamos que esse é o parque mais bonito de Curitiba e é muito importante ver que está sendo bem cuidado e recebendo melhorias”, diz Paulo.

O local também é ponto de encontro dos dois com a irmã de Marília, a empresária Geni Alves da Silva, vizinha do Tingui, que faz uso diário da ponte para travessia do lago. “Muito bom ter a segurança da nova ponte. Temos bastante demanda de acesso de quem não vem pela Fredolin Wolf”, comenta.

Quem usa bastante a passagem para brincar com seus quatro cães na extensa área de gramado é o auxiliar técnico Amarildo de Jesus da Silva, que aproveita as manhãs de folga para frequentar o Tingui, já que mora a 600 metros do parque. “É bom vir todos os dias, dar uma atualizada na mente. Com a ponte nova, vai ficar ainda melhor”, avalia.

Entre parques

Morador do Santo Inácio, o profissional autônomo Elias Jorge Campanhã percorre a ligação entre os parques Barigui e Tingui de bicicleta sempre que pode e elogia a manutenção das unidades de conservação da cidade. “Importante esse cuidado, para que a cidade continue favorecendo a prática de atividade física pela população”, reforça.