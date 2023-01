(Divulgação)

Os finais de semana das férias de verão serão especiais em parques e praças da capital paranaense. Todos os domingos, entre os dias 15 de janeiro a 12 de fevereiro, a Prefeitura vai promover o Verão Curitiba 2023.

A coordenação das atividades gratuitas será feita pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com patrocínio da RIC e apoio da Jovem Pan, Megamania, Farmácias Nissei e Calceleve.

As famílias que estiverem em Curitiba durante as férias poderão aproveitar as atividades recreativas como cama elástica, infláveis, jogos gigantes, pinturinha no papel kraft, lego, tênis de mesa, kits esportivos de futebol, voleibol, badminton, bétis, frescobol, desafios esportivos, festivais esportivos e muito mais.

As atividades físicas, brincadeiras e festivais esportivos serão feitos aos domingos, das 14h às 18h, nos parques Barigui, Atuba, Náutico, Lago Azul, Yberê, Passeio Público e na Praça Afonso Botelho.

Durante a diversão também haverá empréstimos de materiais de lazer, como frescobol, bétis, bola de futebol, bola de voleibol, fresbee e bumerangue.

Além das atividades recreativas, os profissionais da Smelj vão promover festivais esportivos para todas as idades, nos sete locais que vão receber o Verão Curitiba 2023. Serão realizados desafios relâmpagos e festivais esportivos valendo medalha para que as famílias possam brincar juntas.