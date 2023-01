JOGOS DE VERAO NO PARQUE BARIGUI

O Verão Curitiba 2023, promovido pela Prefeitura e que começou simultaneamente, ontem, na Praça Afonso Botelho, parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Náutico, Passeio Público e Yberê, vai fazer os domingos de janeiro e fevereiro repeltos de atividades de lazer. Nesses locais são realizadas atividades de lazer, que fazem parte do movimento Curitiba Viva Bem, como cama elástica, circuito de bicicleta, jogos gigantes, tênis de mesa, arena esportiva, espaço kids, pinturinha, entre outros. A coordenação das atividades gratuitas é feita pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com patrocínio da RIC e apoio da Jovem Pan, Megamania, Farmácias Nissei e Calceleve. Entre as diversas atrações, uma das que faz mais sucesso são os brinquedos infláveis. Sempre com a opção de um seco e um molhado para que as crianças possam se refrescar, a brincadeira também proporciona diversas vantagens e benefícios como redução do estresse, a melhora a condição física e mental, ajuda a respirar melhor, limpando os pulmões e melhora a flexibilidade, além de alinhar quadris, coxas e pernas. No Passeio Público os infláveis não estarão disponíveis