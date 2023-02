Curitiba, 08 de dezembro de 2022 – Imagem externa do Museu Oscar Niemeyer (MON). Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

Os órgãos, empresas e instituições do Governo do Estado cumprem período de recesso de segunda (20) a quarta-feira (22), até as 14 horas, com escala especial. Serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia, atenderão normalmente. Os museus e diversos parques estaduais estarão abertos ao público e são alternativas de lazer à folia.

Veja abaixo o horário de funcionamento de órgãos públicos estaduais:

HOSPITAIS DO ESTADO – Atendimento normal todos os dias.

SEGURANÇA PÚBLICA – Todas as Delegacias do Estado funcionam em regime de plantão de sábado a terça-feira (18 a 21). As unidades administrativas estarão fechadas no período. O expediente integral retorna na quarta-feira (22). Os serviços disponíveis no aplicativo 190 PR, o telefone 190 para a Polícia Militar e 193 para o Corpo de Bombeiros estarão disponíveis 24 horas por dia.

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – As Agências do Trabalhador e postos avançados seguem horário de funcionamento determinado por decretos municipais. Na Capital e Região Metropolitana, o atendimento será retomado na quarta-feira (22), a partir das 13h30. No Litoral, as unidades voltam a prestar atendimento na quinta-feira (23), a partir das 8h. A Agência do Trabalhador da Cultura fecha de segunda (20) a terça-feira (21), com expediente na quarta-feira (22), a partir das 14h.

ATENDIMENTO À MULHER – O Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM) em Situação de Violência estará fechado na segunda (20) e terça-feira (21), com retorno das atividades presenciais na quarta-feira (22). No site da Secretaria da Justiça e Cidadania é possível conferir detalhes sobre os serviços ofertados e outras formas de contato telefônico para casos de emergência.

BIBLIOTECA – A Biblioteca Pública do Paraná estará fechada ao público no sábado (18) e na segunda-feira (20). As atividades retornam a partir das 14h de quarta-feira (22).

CEASA – As Ceasas do Estado atendem normalmente na segunda (20) e quarta-feira (22). Na terça-feira (21), apenas a Ceasa de Maringá estará aberta. As outras quatro unidades no Paraná, em Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, estarão com seus mercados fechados. A administração central da Ceasa Paraná, em Curitiba, fica em recesso nos dias 20 e 21, voltando a atender no dia 22 a partir das 13h. Confira AQUI mais informações sobre os respectivos endereços, horários e dias de funcionamento das unidades.

CEIM – O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná (CEIM) estará fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Na quarta-feira (22), as atividades serão retomadas a partir das 14h.

COHAPAR – Não haverá atendimento ao público na sede e escritórios regionais da companhia de segunda (20) a quarta-feira (22). Os serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site da Cohapar. A partir de quinta-feira (23), todos os postos de atendimento voltam a funcionar normalmente no presencial e com prestação de serviços via telefone e WhatsApp. Confira AQUI o número de contato em seu município

COMPAGAS – Não haverá expediente entre segunda (20) e quarta-feira (22), período em que a agência de atendimento presencial também estará fechada. Para informações e solicitações os clientes podem entrar em contato pelo telefone 3004-3400 e acessar a plataforma Compagas Virtual. Para avisos de emergências, a Central de Atendimento deve ser acionada pelo telefone 0800 643 8383.

COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham na segunda (20) e terça-feira (21). Já na quarta (22), o atendimento será retomado no período da tarde, exceto para as unidades que rotineiramente só abrem pela manhã. Confira AQUI os endereços e horários.

A Copel está aprimorando constantemente seus canais de atendimento digitais para facilitar a vida do cliente. Todos os serviços prestados de forma presencial também estão disponíveis no aplicativo da Copel, site oficial, no WhatsApp pelo número (41) 3013-8973 e pelo telefone 0800 51 00 116.

DETRAN – Não haverá expediente nas unidades de Ciretrans de todo o Estado de segunda (20) a quarta-feira (22). As atividades retornam na quinta (23), das 8h às 14h. O Detran Paraná lembra a possibilidade de acesso ao novo portal para diversos serviços personalizados, assim como pelo aplicativo Detran Inteligente e pelo 0800 643 73 73.

FARMÁCIAS DO PARANÁ – A Sesa informa que todas as farmácias das 22 regionais de Saúde e do CPM (Centro Psiquiátrico Metropolitano) estarão fechadas nos dias 20 (segunda), 21 (terça) e 22 (período da manhã).

HEMEPAR – No Carnaval, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) reforça a importância da doação de sangue. As unidades terão a seguinte escala de funcionamento:

Apucarana – aberto todos os dias.

Cascavel – aberto todos os dias.

Campo Mourão – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).

Cianorte – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).

Cornélio Procópio – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).

Curitiba – Hemepar – aberto todos os dias.

Curitiba – Biobanco – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).

Francisco Beltrão – fechado somente na terça-feira (21).

Foz do Iguaçu – fechado somente na terça-feira (21).

Guarapuava – aberto todos os dias.

Irati – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).

Ivaiporã – aberto todos os dias.

Jacarezinho – fechado na segunda (20) e terça-feira (21).

Maringá – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).

Londrina – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).

Paranaguá – fechado somente na segunda-feira (20).

Paranavaí – fechado somente na segunda-feira (20).

Pato Branco – fechado somente na terça-feira (21).

Ponta Grossa – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).

Telêmaco Borba – fechado na segunda (20) e terça-feira (21).

Toledo – fechado na segunda (20) e terça-feira (21).

Umuarama – fechado somente na terça-feira (21).

União da Vitória – aberto durante o período da tarde na segunda-feira (20). Fechado na terça-feira (21).

FOMENTO PARANÁ – A Fomento Paraná fecha na segunda (20) e terça-feira (21). Na quarta (22), o expediente de trabalho será das 12h às 18h.

JUNTA COMERCIAL – O expediente na Jucepar será interrompido na segunda (20) e terça-feira (21), com retomada das atividades na quarta (22), das 14h às 17h.

MUSEUS – Os museus do Estado na Capital estarão abertos durante todo o Carnaval com inúmeras exposições para moradores e turistas. O Museu Oscar Niemeyer (MON) abrirá, inclusive, na segunda-feira (20), tradicional dia de manutenção, para garantir o acesso de todos ao espaço.

PARQUES ESTADUAIS – A maioria dos parques estaduais estarão abertos durante todo o Carnaval. São eles: Parque Estadual Pico do Marumbi; Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual do Monge, Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo; Parque Estadual de São Camilo; Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Parque Estadual Pico do Paraná, Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, Ilha do Mel, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual João Paulo II, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual do Vale do Codó, Parque Estadual Mata São Francisco, Estação Ecológica do Caiuá.

Os únicos que permanecerão fechados são o Parque Estadual de Ibicatu, Parque Estadual Mata dos Godoy, Parque Estadual de Ibiporã, Parque Estadual de Campinhos e a Estação Ecológica do Caiuá. Confira mais informações sobre cada parque estadual no site do Instituto Água e Terra.

PROCON – O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR) não terá atendimento ao público de forma presencial na segunda (20) e terça-feira (21), com retorno das atividades na quarta-feira (22) a partir das 14h. O atendimento online pode ser feito pelo site do Procon.

RECEITA ESTADUAL – Na Receita Estadual não haverá expediente na segunda (20) e terça-feira (21), com retorno das atividades a partir das 12h de quarta-feira (22).

SANEPAR – As Centrais de Relacionamento da Sanepar ficam fechadas na segunda (20) e terça-feira (21) e voltam a atender a partir de quarta-feira (22), às 13h30. No Litoral, as Centrais de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná estarão abertas no sábado (18), das 9h às 15h. O atendimento pelo telefone 0800 200 0115 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

TRANSPORTE METROPOLITANO – Os ônibus do transporte coletivo metropolitano da RMC terão horários especiais de funcionamento das linhas durante o Carnaval. Na segunda-feira (20), haverá uma programação específica. Na terça-feira (21), as linhas funcionarão com horário de domingo, enquanto na Quarta-feira de Cinzas (22) o transporte não apresentará mudanças significativas, com horário de dias úteis, mas com reduções pontuais no período da manhã. As informações completas estão disponíveis no site da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná.(Amep).