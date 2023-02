Guilherme Oliveira/Huop

Maria Vitória, Gabriel, Rafael e Samuel, nasceram no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) nesta quinta-feira (09), via parto cesariana. Essa é a primeira vez que um nascimento quadrigemelar é registrado no Centro Obstétrico (CO) do Hospital.

Juliana Gimenes, de 28 anos, é moradora de Jesuítas e já tem outros dois filhos, um menino de 12 e uma menina de 5 anos. Ela conta que quando descobriu a gestação foi um susto “bom”, mas quando soube que eram quatro bebês a caminho de forma natural foi algo díficil de acreditar; já que na sua família só tem um caso de gêmeos.

De início, a gestante conta que procurou por acompanhamento médico no ambulatório do HUOP para ir monitorando cada etapa e que regularmente vinha para as consultas até acontecer o nascimento prematuro dos quadrigêmeos. Os bebês vieram com 29 semanas, em torno de seis para sete meses, depois de romper a bolsa.

De acordo com uma das médicas residentes que atendeu o caso, foi necessária uma sala cirúrgica para que as crianças pudessem nascer. Outras gestantes que estavam no Centro Obstétrico souberam do caso e fizeram uma corrente de oração, fato que emocionou a equipe que realizou o parto dos bebês. Quinze profissionais participaram do parto.

“Eu estava em casa quando senti a bolsa estourar, na hora entrei em contato com o SAMU que me trouxe de Jesuítas para o HUOP, quando cheguei eu estava com dilatação para trabalho de parto e o corpo clínico me encaminhou para sala de cirurgia”, relatou Juliana.

“As gestantes que estavam no Centro Obstétrico acompanharam nossa movimentação para o nascimento dos bebês, elas se reuniram e fizeram uma corrente de oração, esse foi um detalhe que marcou a história desse parto e no final deu tudo certo,” ressaltou a médica.

Caso raro

Gestação de quadrigêmeos são difíceis de acontecer de forma natural e envolvem fatores genéticos dos pais.

Normalmente nesses casos, os bebês acabam nascendo prematuros por conta da falta de espaço no útero durante a gestação. Os quatro bebês que nasceram no HUOP estão sendo acompanhados de perto para que se desenvolvam normalmente até ganharem peso e receberem alta hospitalar.

Recordes de nascimentos

Somente em janeiro deste ano, o Centro Obstétrico do HUOP registrou o nascimento de 402 bebês, tanto de partos cesarianos quanto de partos normais. O total de nascimento é 20% maior se comparado com o mesmo período do ano passado.