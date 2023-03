Época de Páscoa é a sexta mais importante para o varejo brasileiro (Marcelo Camargo/ABr)

O varejo do Paraná deve faturar R$ 170 milhões na Páscoa deste ano. O dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No país, o Paraná fica em sexto lugar em faturamento para a data, segunda a estimativa. No Sul do País, o estado é o que tem a menor expectativa de faturamento.

No Brasil, as vendas do varejo devem totalizar R$ 2,49 bilhões nesta Páscoa. Um aumento de 2,8% comparado à mesma época do ano passado, já com o desconto da inflação. A Páscoa é a sexta data comemorativa mais relevante para o varejo nacional.

Segundo a projeção da CNC, os outros estados com maior faturamento são São Paulo (R$ 977,02 milhões), Minas Gerais (R$ 273,11 milhões), Rio de Janeiro (R$ 243,99 milhões), Rio grande do Sul (R$ 183,27 milhões) e Santa Catarina (R$ 182,55 milhões).

Apesar do aumento no comparativo com o ano passado, a estimativa do faturamento neste ano ainda está abaixo do volume observado no período pré-pandemia. Em 2019, o montante arrecadado foi de R$ 2,56 bilhões no Brasil.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, no entanto, acredita que a retomada da economia deve intensificar a área. “A tendência é que as perdas provocadas pela pandemia sejam revertidas com a melhoria do contexto macroeconômico”, aponta.

Quanto à importação dos produtos típicos da Páscoa, os chocolates tiveram aumento de 6,5% em relação ao ano passado. Foram de 2,59 mil toneladas para 2,76. Já o bacalhau teve queda de 32,7% na importação, 5,48 mil toneladas para 3,69.

*Lívia Berbel, sob supervisão de Mario Akira

Volume de vendas deve subir 15% neste ano, estima a Associação Brasileira de Supermercados

Durante a coletiva mensal à imprensa, o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, informou que a estimativa é que o volume de vendas para a Semana Santa e a Páscoa deste ano aumente 15% no comparativo com o mesmo período do ano passado. 50% das compras devem se concentrar na semana que antecede a data comemorativa, e 20% na véspera.

O preço dos ovos de chocolate aumentaram, em média, de 13% a 18%. Os motivos do aumento são os custos das produção e a alta dos insumos. Neste ano, bombons, mini ovos e barras de chocolates são destaque, somando 51,8% das encomendas para a data.

Espera-se que peixes em geral registrem aumento de 19,6% em volume de vendas, e o bacalhau 18,9%.

Quanto aos preços, o vice-presidente da Abras indica que os consumidores aproveitem a competitividade entre os varejos. “Por ser um produto sazonal, é importante o consumidor ficar atento às ofertas e promoções, que aumentam bastante nesse período”, comenta.